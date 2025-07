PM salva bebê de 14 dias engasgada na zona norte de São José

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na madrugada desta sexta feira (4), por volta de 0h32, policiais militares do 1º BPM/I protagonizaram uma ação heroica que salvou a vida de uma recém-nascida de apenas 14 dias, em São José dos Campos.

De dentro do carro, uma mãe desesperada correu em direção aos policiais com sua filha nos braços, informando que a bebê estava engasgada com leite materno e não conseguia respirar.

Diante da gravidade da situação, um dos policiais realizou a manobra de Heimlich para desobstrução das vias aéreas. Em poucos instantes, a bebê voltou a respirar normalmente, para alívio dos pais e de toda a equipe.

Com apoio do Comandante de Força Patrulha, a equipe conduziu imediatamente a criança até o pronto-socorro do Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial. Lá, a bebê permaneceu sob cuidados médicos.