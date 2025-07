‘Meta é democratização’, diz secretária sobre Festival de Inverno

É o 55º Festival de Campos do Jordão, esse festival que é tão tradicional no nosso estado e tão importante. Um festival que representa a cultura clássica, música de concerto e erudita e, obviamente, a importância que ele tem na América Latina e em todo o sul global. Campo do Jordão já é reconhecido como um festival importante dentro dos circuitos internacionais.

Por isso, a gente sempre celebra quando apresenta um festival ainda mais pujante. Vamos ter esse ano 75 apresentações gratuitas, contando com dois novos palcos dentro do festival. O primeiro, que é tão querido para a região de Campos dos Jordão, que é o Espaço Cultural Dr. Além, aquele espaço que toda a população do território conhece, que há muitos anos estava fechado. Agora volta para a programação de Campos do Jordão no festival.

E aqui em São Paulo, além da Sala São Paulo e do Instituto Mackenzie, esse ano a gente conta com mais um palco, que é o Espaço Cultural Motiva, que é um espaço novo que a gente implantou desde o começo do ano aqui ao lado da Sala São Paulo, dentro do Complexo Júlio Prestes.