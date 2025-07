Cephas abre inscrições para 2.000 vagas em cursos EaD; SAIBA COMO

A Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza), por meio do Cephas (Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza), oferece mais 2.000 vagas para quatro cursos de qualificação profissional gratuitos na modalidade EAD (Educação a Distância) para moradores de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As inscrições podem ser feitas a partir deste sábado (5) até 5 de agosto, na página do programa Qualifica São José (clique aqui), no site da Prefeitura de São José, ou pela Central 156 (telefone, site e aplicativo). O início das aulas será em 12 de agosto.