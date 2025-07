URGENTE: Perseguição da PM envolve Águia na zona sul de São José

Segundo informações preliminares, o motorista desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga em alta velocidade pelas ruas do bairro. Durante o acompanhamento, os ocupantes do carro abandonaram o veículo e correram em direção a uma área de mata na região, próximo ao limite urbano.

Uma perseguição policial movimentou a zona sul de São José dos Campos no fim da manhã desta sexta-feira (4), após um veículo suspeito fugir de uma abordagem da Polícia Militar. A ação teve início por volta das 11h e envolveu pelo menos quatro viaturas da PM na região da avenida Salinas, nas proximidades do Campos do Alemães.

O helicóptero deixou a área por volta do início da tarde, mas o cerco policial segue com agentes realizando varreduras no terreno. A identidade dos suspeitos e a origem do veículo ainda não foram divulgadas. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.