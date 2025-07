Tribunal do crime: veja como funciona a 'pena de morte' do PCC

‘Tabuleiro’.

Peças movem-se pelo tabuleiro, singrando espaços deixados pelo poder público, ocupando o vácuo de Estado e desafiando o rei. Xeque. Mate?

Quem decide vida e morte, polegar para cima ou para baixo, é o PCC (Primeiro Comando da Capital), maior e mais temida facção criminosa do Brasil, criada no dia 31 de agosto de 1993, no ‘Piranhão’, o pavilhão anexo da Casa de Custódia de Taubaté – apelidado pela organização, em seu estatuto, de ‘campo de concentração’ e fábrica de monstros’.

No jargão da organização criminosa, trata-se do ‘tabuleiro’ -- nome para os tribunais, onde a definição sobre quem viverá ou morrerá é feita como o lançar de dados. “Eles [PCC] montam o tabuleiro todos os dias. Mas matar alguém é raro, hoje bater é o mais comum”, diz um agente especializado no combate à facção criminosa no Vale.