Dois motociclistas ficam feridos em acidentes na Dutra, em SJC

Dois motociclistas ficaram feridos em dois acidentes diferentes na rodovia Presidente Dutra, no trecho de São José dos Campos, na manhã desta sexta-feira (4). Os acidente aconteceram entre 11h e 12h, ambos na pista sentido São Paulo.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), uma motocicleta colidiu com outro veículo que fugiu do local, sem prestar socorro, na altura do km 139. O motociclisto ficou ferido e foi socorrido por equipe da concessionária CCC RioSP. No local, as pistas já foram liberadas.