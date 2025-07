Grupo que mata por ‘tribunal do crime’ em SJC é alvo de operação

Duas pessoas foram presas em operação contra organização criminosa suspeita de executar inimigos por meio do “tribunal do crime” em São José dos Campos. Trata-se de justiçamento utilizado por facções criminosas para matar desafetos. A ação acontece nesta sexta-feira (4).

Batizada de Nêmesis, a operação é realizada por força-tarefa de membros do Ministério Público de São Paulo e de forças policiais. Foram cumpridos quatro mandados de prisão e 18 de busca e apreensão. Além das prisões, foram apreendidos documentos e dispositivos eletrônicos, como computador.