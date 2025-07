Homem de 50 anos morre em acidente na rodovia Dom Pedro, no Vale

Um grave acidente de trânsito registrado na noite de quinta-feira (3) resultou na morte de um homem de 50 anos na rodovia Dom Pedro 1º, em Igaratá. A ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Militar Rodoviária por volta das 21h45, no km 21,4 da pista sentido sul.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados pela Sala de Operações da 3ª Companhia e, ao chegarem ao local, encontraram os veículos já afastados e o condutor de um dos automóveis preso às ferragens.