Homem tenta jogar criança contra carros no Vale; mãe salva filha

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe da criança, de 27 anos, estava esperando o ônibus com a filha quando um homem, com cerca de 20 anos, aproximou-se de forma agressiva.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em um gesto heroico, uma mãe salvou a vida da filha, de 5 anos, no Vale do Paraíba. Um homem tentou jogar a criança contra carros em rua de Jacareí e a mãe conseguiu salvar a filha da morte. O caso, ocorrido às 11h40 desta última quinta-feira (3), foi registrado como tentativa de homicídio. O crime aconteceu próximo a um ponto de ônibus na Rua Santa Helena.

O suspeito agarrou a criança pelo braço, a sacudiu com força e tentou arremessá-la na rua em direção ao fluxo de veículos, na avenida que tem grande movimento. No momento do ataque, a mãe agiu rapidamente e conseguiu segurar o capuz da blusa da filha, impedindo que o agressor concretizasse o ato.

Após a tentativa frustrada, o homem sentou-se no banco do ponto de ônibus como se nada tivesse acontecido, enquanto a mãe embarcou no ônibus que chegava, levando a filha que chorava muito após o susto.

Ferimentos.

Após o episódio, a mãe levou a filha até a UPA 24h Dr. Thelmo de Almeida Cruz, onde a criança foi atendida, medicada e teve hematomas no braço esquerdo e nas costas documentados em prontuário médico e fotografias anexadas ao boletim de ocorrência. Conforme informações de testemunhas, o agressor seria morador do bairro e viveria com a mãe na Rua São Luís, mas a identidade dele ainda não foi confirmada.