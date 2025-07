Adeus, Maria Engênia! Morte comove a região

A Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião Deodato Sant’ Anna (Fundass) divulgou nota de pesar pelo falecimento da artesã Maria Engênia Nogueira dos Santos, figura emblemática da Rua da Praia, que por muitos anos encantou moradores e turistas com sua arte e carisma.

Maria Engênia era reconhecida por seu trabalho com bijuterias, tererês e tatuagens temporárias, transformando seu quiosque em um verdadeiro espaço de criatividade, liberdade e acolhimento. Seu estilo autêntico e o sorriso sempre presente tornaram-na uma das personalidades mais queridas da região central da cidade.