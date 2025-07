Jovem mata namorada com 51 facadas, conta ao pai e se entrega

Um jovem matou a namorada com 51 facadas, contou ao pai o que havia feito e depois se entregou à polícia. O homem alegou que cometeu o crime após descobrir que estava, supostamente, sendo traído.

O crime aconteceu em Caldas Novas (GO), na noite desta última quinta-feira (3). O jovem, de 24 anos, foi preso em flagrante pela morte da companheira, com quem tinha uma filha de apenas 4 anos. Uma câmera de segurança, minutos antes do crime, registrou o casal chegando ao prédio onde morava.