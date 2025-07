VÍDEO: Explosão em posto de gasolina deixa feridos em Roma

Uma grande explosão em um posto de gasolina em Roma, na Itália, deixou dezenas de feridos. Após a explosão, uma espessa coluna de fumaça subiu do local e ficou visível de grande parte da cidade.

A explosão aconteceu na manhã desta sexta-feira (4), Entre os feridos, estão oito policiais e um bombeiro, informaram autoridades locais e equipes de resgate.