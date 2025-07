Casal de guardas tenta apartar briga e é esfaqueado no Vale

As vítimas foram identificadas como T.A.S.S e seu marido, A.A.P.M, ambos servidores da Guarda Municipal. A mulher apresentava cortes nos braços e mãos, enquanto o rapaz sofreu ferimentos no pescoço, costas e pernas.

Segundo o boletim de ocorrência, a Guarda Municipal foi acionada por um morador que alertou sobre um possível espancamento em frente a uma lanchonete. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram duas vítimas caídas no chão, com ferimentos e bastante sangue. O episódio ocorreu próximo ao restaurante King’s Dream.

Dois guardas municipais ficaram feridos após serem esfaqueados na manhã desta sexta-feira (4), em frente a um estabelecimento comercial na avenida Doutor Januário Miraglia, no bairro Abernéssia, em Campos do Jordão. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e é investigado pela Polícia Civil.

Testemunhas relataram que a agressora seria W.S.S., de 37 anos, moradora do bairro Pica-Pau, que estaria acompanhada do filho, da nora e de uma amiga. A motivação teria sido um desentendimento anterior com a testemunha I.R.S, que teria se envolvido com o ex-companheiro de W.S.S. Ainda segundo Isabela, ao tentar se proteger da autora, ela correu para dentro do restaurante, momento em que o casal tentou intervir para acalmar a situação e acabou sendo atacado com uma faca ou canivete.

A vítima relatou à polícia que, após o ataque, correu para dentro do estabelecimento para lavar o sangue, e viu o marido sendo cercado por três homens antes de cair ao chão, gravemente ferido.

As vítimas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas ao Pronto-Socorro Municipal. Anderson permanecia em atendimento na emergência até o fim da manhã, e não pôde prestar depoimento.