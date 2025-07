URGENTE: Operação Nêmesis mira facção criminosa em São José

Uma força-tarefa composta por membros do Ministério Público de São Paulo (MPSP) e forças policiais realizou, na manhã desta sexta-feira (4), a Operação Nêmesis, voltada ao combate de uma organização criminosa com atuação em São José dos Campos. O grupo é suspeito de envolvimento em crimes como sequestro, extorsão e atos ligados ao chamado "tribunal do crime".

A ação contou com a participação de 15 promotores de Justiça, que acompanharam juridicamente todas as diligências. No total, 50 agentes das polícias Civil, Militar e Penal estiveram envolvidos na operação.