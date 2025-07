Homem que atirou em desafeto por causa de celular é preso no Vale

Policiais civis do setor de Homicídios da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté prenderam um homem de 50 anos que tinha mandado de prisão temporária por tentativa de homicídio, ocorrida em 27 de junho no bairro Parque Três Marias. A prisão foi realizada na quinta-feira (3).

Segundo a Deic, a investigação apurou que, após uma suposta desavença por causa de um aparelho de celular, o autor foi até a residência da vítima e realizou disparos contra ela, tendo a vítima sofrido lesões na região da cabeça.