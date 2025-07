VÍDEO: Homem é preso após bater em outro dentro de avião

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Um homem de 21 anos foi preso no último domingo (29) no Aeroporto Internacional de Miami, na Flórida, após se envolver em uma briga durante um voo da Frontier Airlines que partiu da Filadélfia.

De acordo com o Gabinete do Xerife de Miami-Dade, Evans relatou que Sharma o agarrou pelo pescoço quando voltava ao assento. Segundo ele, o suspeito teria feito comentários ameaçadores e perturbadores antes do ataque. "Ele ria de maneira sombria e dizia coisas como: ‘Você, seu mortal insignificante se me desafiar, isso resultará na sua morte’", afirmou Evans ao canal 7News.

Ainda conforme o relato, Evans acionou os comissários de bordo e se levantou para confrontar Sharma, que teria reagido com uma cabeçada. A confusão escalou até se tornar uma briga física.

Após o pouso, policiais foram acionados e prenderam o suspeito, que foi levado ao Hospital Jackson West para atendimento médico antes de ser formalmente acusado.