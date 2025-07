Vereador investigado por roubo de fios de cobre é cassado no Vale

Na prática, mesmo sem o apoio da maioria da Câmara para abrir uma comissão processante, a decisão do TRE-SP atinge diretamente o direito de José Matos exercer cargos eletivos. Caso o juízo local execute a ordem do tribunal, o vereador perde o mandato e abre espaço para a convocação de um suplente.

A vereadora Izabel Camargo, autora do pedido inicial de investigação, comentou a decisão: “A Justiça cumpriu seu papel. Agora, é necessário que todas as instituições estejam alinhadas com os princípios da legalidade e da ética pública”.

No caso de José Matos, a decisão judicial pela cassação do diploma reforça a efetividade da Lei da Ficha Limpa no combate à corrupção e ao mau uso do mandato eletivo.