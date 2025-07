Cabo da PM de 53 anos morre após cair do telhado de batalhão

Segundo informações, Nivaldo era da equipe de manutenção do 9° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano de São Paulo e caiu do telhado durante um trabalho.

Ele foi socorrido ao Hospital da Polícia Militar e depois encaminhado ao Hospital das Clínicas pelo helicóptero Águia, da PM. Ele morreu na unidade em decorrência dos ferimentos. Nivaldo morreu quando estava prestes a se aposentar da corporação.

Uma viatura da PM que fazia a escolta da ambulância que transportava Nivaldo para o hospital bateu em um poste durante o trajeto. Os policiais também foram socorridos ao hospital.

Na quinta-feira (3), em nota divulgada nas redes sociais, o comando do 9° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano lamentou a morte do cabo Nivaldo, que ingressou na PM em 13 de outubro de 1993 e exerceu suas funções com “grande dedicação e zelo com o que lhe era confiado, sendo um profissional dedicado, amigo e exemplar”.