Pai amado de 10 filhos, comerciante 'Chico Turco' morre no Vale

Morreu aos 77 anos, na quinta-feira (3), o comerciante Mahmud Abdel Aziz Ahmad Bakr, mais conhecido como “Chico Turco”. Carismático e muito querido em Lorena, ele era viúvo e deixa 10 filhos, além de vários netos.

Nascido na Palestina, Chico era figura tradicional do bairro da Cabelinha, em Lorena. A despedida aconteceu no velório municipal da cidade, mas o sepultamento será realizado em Barra do Piraí (RJ).