Fim da angústia: empresário Irineu é encontrado com vida em SJC

Fim da angústia da família!

O empresário Irineu Aparecido da Silva, 49 anos, que estava desaparecido desde as 19h de quarta-feira (2), em São José dos Campos, foi encontrado com vida. A informação foi confirmada pelo irmão dele, na noite de quinta-feira (3). "Encontramos o Irineu. Obrigado pela ajuda", disse o irmão.

