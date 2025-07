Radar em Ilhabela capta chuvas ‘ocultas’ em cidades do Litoral

Minhoto afirma que esse tipo de chuva tende a não ser detectado por radares posicionados em áreas mais elevadas, como o de Salesópolis, por conta da barreira formada pela serra.

“Por isso, é importante termos um radar banda X instalado na região litorânea”, afirmou a major Michele Cesar, diretora da Divisão de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil.

Radar.

O radar de Ilhabela foi adquirido em 2023 pelo governo de São Paulo, com investimento de R$ 10 milhões, e integra o plano de modernização do sistema de monitoramento meteorológico do Estado. Em 2024, um novo radar foi instalado em Campinas, com aporte de R$ 4 milhões.