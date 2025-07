Aposta de São José fatura R$ 57 mil na quina da Mega-Sena

Uma aposta feita em São José dos Campos faturou R$ 57,54 mil na quina da Mega-Sena na quinta-feira (3), no concurso de número 2.883. As dezenas sorteadas foram 01 – 40 – 43 – 56 – 57 – 60.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O bilhete foi feito na Vida Nova Loterias, na Vista Verde, região leste da cidade, em jogos simples de seis números, ao preço de R$ 5.