Apostador do Vale leva bolada de R$ 848 mil na Lotofácil; VEJA

Um apostador de Campos do Jordão levou uma bolada na Lotofácil no concurso 3433, realizado na quinta-feira (3). O prêmio total foi de R$ 1,69 milhão.

O sortudo da Serra da Mantiqueira acertou os 15 números e vai levar R$ 848,69 mil. Além dele, outro ganhador de Curvelo (MG) também acertou as 15 dezenas e dividiu o prêmio principal, com o mesmo valor do apostador do Vale do Paraíba.