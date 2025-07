Assaltantes procurados pela justiça são capturados no Vale

Policiais militares do 41º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam dois homens que estavam sendo procurados pela justiça, em diferentes pontos da cidade de Jacareí, na noite de quinta-feira (3).

Durante patrulhamento pela rua Antônia Benedita da Silva, no bairro Jardim Siesta, a equipe avistou um indivíduo em atitude suspeita e realizou a abordagem.