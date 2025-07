Professor de 58 anos é preso e acusado de assedi@r aluna

Um professor de 58 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (3), suspeito de assédio contra alunas e uma funcionária de apoio escolar. A prisão foi realizada pela Polícia Civil após investigação iniciada no fim de junho.

O caso aconteceu em uma escola municipal de Peixoto de Azevedo, em Mato Grosso. A apuração começou após a mãe de uma estudante relatar à direção da unidade que colegas da filha estariam sendo vítimas de assédio por parte do educador. A diretora ouviu o relato de uma técnica em desenvolvimento infantil (TDI), que também confirmou ter sido alvo do suspeito.