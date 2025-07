Negou mostrar mensagem do celular e foi espancada por ex-namorado

Uma mulher de 57 anos foi brutalmente agredida na frente das filhas durante um episódio de ciúmes envolvendo o ex-namorado, de 27 anos, após se recusar a mostrar uma mensagem em seu celular. O agressor, que é lutador de jiu-jitsu, foi preso na manhã desta quinta-feira (3).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso ocorreu no bairro Tancredo Neves, em Manaus (AM). De acordo com a delegada Patrícia Leão, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (Deccm), os dois se conheceram no ambiente de trabalho há cerca de sete meses e iniciaram um relacionamento, marcado por episódios de ciúmes desde o início.