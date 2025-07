Radar em Ilhabela revela chuvas antes invisíveis na Serra do Mar

Reprodução/ Governo do Estado

O radar meteorológico de Ilhabela, no Litoral Norte de São Paulo, tem sido fundamental para detectar chuvas que outros equipamentos não conseguiam captar.

Adquirido em 2023 pelo governo estadual com investimento de R$ 10 milhões, o radar opera na banda X, ideal para áreas montanhosas como a Serra do Mar, onde chuvas orográficas são comuns.

