Agrediu a esposa por intolerância religiosa e acabou preso

Um homem foi preso em flagrante no último domingo (29) após agredir a esposa durante uma briga motivada por divergências religiosas. A vítima, que é evangélica, relatou ter sido atacada após convidar o marido, católico, para acompanhá-la a um culto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu no Bairro Laranjeira, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Vizinhos acionaram a Polícia Militar após ouvirem gritos e barulhos vindos da residência do casal.