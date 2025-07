'Morte' era mulher querendo vingança do ex no Vale

A Polícia Civil de Caçapava identificou a mulher que ateou fogo em uma motocicleta no bairro Residencial Jardim Jequitibá, no dia 16 de junho. Segundo as investigações, a autora do crime é a ex-companheira da vítima e teria agido por vingança. No momento do ataque, ela usava uma fantasia inspirada no personagem do filme Pânico — o que a fez ser apelidada como “a Morte” nas redes sociais.

Câmeras de segurança flagraram a ação. A mulher despeja um líquido inflamável sobre a moto Honda CG 150 Titan, estacionada em frente à casa da enteada da vítima, e em seguida ateia fogo. Durante a fuga, ela tropeça e cai, o que facilitou sua identificação.

Apesar da máscara, a vítima, um vigilante que mantinha contato com a enteada, reconheceu a autora pelo modo de andar, pelo corpo e pelo tom de voz. A mulher, que trabalha como professora na rede municipal de ensino, deveria estar em horário de trabalho no momento do crime.