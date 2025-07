VÍDEO: Adolescentes pegam carro dos pais e causam acidentes

Dois irmãos, de 11 e 14 anos, provocaram um grave acidente na última quarta-feira (2) em Rorainópolis, Roraima. O mais velho, de 14 anos, assumiu a direção do veículo da família sem a autorização dos pais, que estavam dormindo, com o objetivo de ir a uma sorveteria.

O incidente envolveu um motociclista de 19 anos, que colidiu com a lateral do carro, foi arremessado e sofreu múltiplos ferimentos pelo corpo. Ele foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde. Após o impacto, o veículo perdeu o controle e caiu em uma vala de concreto.