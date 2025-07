Professora é acusada de beber e obrigar aluna a dançar 'Macarena'

Uma professora está sendo investigada por comportamento inadequado durante uma aula, após ser acusada de beber álcool, tocar música alta e incentivar os alunos a dançarem dentro da sala. O episódio teria ocorrido durante uma atividade escolar e gerou a abertura de um processo disciplinar.

O caso aconteceu no País de Gales, na escola Ysgol Bro Caereinion, localizada em Welshpool. A docente Alice Ashton, que já não faz parte do quadro da instituição, é alvo de apuração pelo Conselho da Força de Trabalho em Educação (EWC, na sigla em inglês).