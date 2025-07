Espancou a mãe e a ameaçou com arma devido a internet lenta

Um jovem de 20 anos está sendo procurado pela polícia após agredir e ameaçar a própria mãe com uma arma de fogo. A violência teria sido motivada pela lentidão da internet na residência da família. O caso aconteceu na última terça-feira (1º).

A ocorrência foi registrada no bairro Saudade, na Região Leste de Belo Horizonte, Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar, a vítima, de 40 anos, relatou que o filho se irritou com a instabilidade da rede e passou a culpá-la pelo problema, iniciando uma série de xingamentos e ameaças.