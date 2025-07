Pediatra é acusada de matar filha de 4 anos e simular afogamento

As investigações apontam que a morte da criança aconteceu durante a madrugada da última sexta-feira (27), enquanto as duas estavam em viagem de férias.

O caso foi registrado em Miami, na Flórida, onde a mulher, identificada como Neha Gupta, havia alugado uma residência para passar alguns dias com a filha, Aria Talathi. Por volta das 3h30 da manhã, a médica acionou os serviços de emergência, informando que a menina teria se afogado na piscina da casa.

No entanto, o laudo da autópsia revelou que a causa da morte foi asfixia por sufocamento, e que a vítima apresentava lesões na boca e nas bochechas. O exame também indicou que não havia água nos pulmões da criança, o que descarta a hipótese de afogamento como causa do óbito.

Diante das evidências, o médico legista concluiu que Aria já estava morta quando foi colocada na água, o que levantou suspeitas de que a cena do crime foi manipulada. As autoridades seguem com as investigações, e a médica poderá responder por homicídio e falsificação de provas.