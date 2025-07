Família cobra justiça para Rodrigo, morto em acidente em São José

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Aos 50 anos, Rodrigo Campanaro estava feliz com o casamento de mais de 30 anos com a mulher e o relacionamento com as filhas. Uma vai se casar na igreja no próximo ano, enquanto a outra viria dos EUA para rever a família após quatro anos.

Nada disso terá a presença de Rodrigo. Ele morreu após ser atropelado com violência na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, no dia 11 de junho deste ano, enquanto voltava do Rio de Janeiro. Ele morava com a mulher em Santo André e viajava a trabalho.

O impacto em Rodrigo foi tão forte que o corpo dele foi arremessado a 120 metros de distância, sendo que seu pé foi encontrado no viaduto. O grave atropelamento aconteceu por volta de 22h20, na altura do km 151 da Via Dutra, no sentido São Paulo. O motorista do carro que atingiu o analista fugiu do local sem prestar socorro.

“A pessoa que atropelou saiu, fugiu, não prestou nenhum socorro. Isso é o que mais machuca a gente, de ter deixado ele ali jogado”, disse um parente de Rodrigo.