Perda irreparável: PM lamenta morte do cabo Nivaldo, aos 53 anos

O comando do 9° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano de São Paulo lamentou a morte do cabo João Nivaldo Martines Gomes, de 53 anos. O comunicado foi publicado nas redes sociais do batalhão nesta quinta-feira (3). A causa da morte não foi divulgada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a PM, Nivaldo ingressou na Polícia Militar em 13 de outubro de 1993 e exerceu suas funções com “grande dedicação e zelo com o que lhe era confiado, sendo um profissional dedicado, amigo e exemplar”.