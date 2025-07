Homem afoga filho de 3 meses em balde para ensinar lição à esposa

"O réu queria ensinar a Edlie e às mulheres uma lição. Você não pode desrespeitar um homem. O réu disse repetidamente que não se importava com as consequências. Ele não podia viver sem ensinar uma lição a Edlie, e não se importava se passasse o resto da vida na prisão, que é exatamente onde ele pertence", afirmou Madigan.

O crime.

Oficiais do Departamento de Polícia de Lafayette responderam a uma chamada de violência doméstica em um hospital no dia do crime, em 10 de agosto de 2024. A esposa de Moneus havia sofrido uma fratura no crânio após ser agredida com uma barra de ferro ou chave inglesa.

Após o ataque à esposa, Moneus fugiu com o filho, levando as autoridades a iniciarem buscas pela criança. O corpo foi encontrado apenas no dia seguinte.