Pelo menos 30 cavalos morrem de repente no Vale

Pelo menos 30 cavalos morreram de forma repentina no Vale do Paraíba, levantando suspeitas sobre uma possível contaminação na ração fornecida aos animais. As mortes estão sendo investigadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, que apura casos semelhantes em diversas regiões do país.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As cidades mais afetadas na região foram Santo Antônio do Pinhal, com 10 mortes, e Caçapava, que registrou nove óbitos. Também foram contabilizadas mortes em Jacareí (5), Pindamonhangaba (3), Taubaté (2) e Tremembé (1).