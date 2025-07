VALE: Caminhão com pedras tomba e provoca bloqueio na Dutra

Um caminhão carregado com pedras tombou na rodovia Presidente Dutra, na tarde desta quinta-feira (3), e provocou o bloqueio de duas faixas da estrada. Não houve registro de vítimas.

O CCO (Centro de Controle Operacional) da RioSP foi acionado às 13h08 para atender tombamento do caminhão no km 30 da Via Dutra, na pista sentido São Paulo, em Cruzeiro.