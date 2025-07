ATENÇÃO: 43 pinguins são achados mortos no Litoral Norte

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os primeiros registros deste ano foram feitos por equipes do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), coordenado na região pelo Instituto Argonauta. De acordo com a organização, a alta mortalidade pode estar relacionada a fatores como cansaço extremo, desnutrição, doenças ou interferência humana.

O Instituto orienta que, ao encontrar um pinguim nas praias do litoral, a população mantenha distância e evite qualquer tentativa de manipulação, seja o animal vivo ou morto. A recomendação é acionar imediatamente as equipes do Instituto Argonauta por meio do site institutoargonauta.org ou pelos contatos telefônicos: (12) 99785-3615, (12) 3833-4863 e (12) 9970-5606.