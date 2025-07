Presa em Taubaté, Ana Paraguaya é ex-mulher de chefão do PCC

Ana teve ainda um filho com Fhillip da Silva Gregório, o Professor, chefe do Comando Vermelho no Complexo do Alemão, morto no mês passado.

Também conhecida como Ana Paraguaya, Ana foi presa nesta última quarta-feira (2), durante operação contra o fornecimento de armas e drogas para traficantes do PCC e do CV. Ela foi presa pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na avenida Vila Velha, no bairro da Estiva, em Taubaté. Um carro e o celular que estavam com ela foram apreendidos.

Ela vinha sendo investigada pela Delegacia de Combate Contra o Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro do Rio. Os policiais cumpriram mandado de prisão expedido em 27 de junho, pela 19ª Vara Criminal do Rio de Janeiro.