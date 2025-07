Vídeo mostra carro de Diogo Jota em chamas após acidente fatal

O incidente ocorreu no quilômetro 65 da rodovia A52, no município de Sanabria, Zamora, na Espanha. Imagens que circulam na internet mostram o veículo em chamas após o incidente.

A Guarda Civil da Espanha confirmou que a tragédia aconteceu após um pneu do veículo estourar e afirmou, ainda, que aguarda a conclusão das investigações e perícia no local.

