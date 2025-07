Jovem Gyovanna é morta por ladrão ao esquecer a senha do celular

A adolescente Gyovanna Aline Lopes Ribeiro, de 15 anos, foi morta a tiros por um assaltante após esquecer a senha do seu celular.

O crime aconteceu na noite do último domingo (29) e o corpo da jovem foi enterrado nesta última terça-feira (1º), em Hortolândia (SP). Gyovanna morava com a mãe e o irmão mais velho, estudava e ajudava a família nos finais de semana.