URGENTE: Viatura da PM se envolve em acidente em São José

Um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar e um caminhão foi registrado no fim da manhã desta quinta-feira (3), por volta das 11h50, na Avenida Cidade Jardim, na zona sul de São José dos Campos. A colisão ocorreu nas proximidades do condomínio Quinta das Flores.

Com o impacto, o caminhão chegou a tombar e a viatura ficou completamente destruída. Ainda não há informações confirmadas sobre as causas do acidente, que serão apuradas pelas autoridades por meio de perícia e análise da dinâmica da ocorrência.