Onde está Irineu? Empresário de 49 anos desapareceu em São José

O empresário Irineu Aparecido da Silva, 49 anos, está desaparecido desde as 19h de quarta-feira (2), em São José dos Campos.

Ele foi visto pela última vez andando de bicicleta próximo à unidade do Sesi, no Bosque dos Eucaliptos, na região sul da cidade. Irineu trajava moletom preto e calça jeans.