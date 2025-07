Rodovia cede na região e trânsito opera em sistema pare e siga

As fortes chuvas que atingem o Litoral Norte provocaram o desmoronamento de uma mureta de proteção na rodovia entre os bairros Calhetas e Toque-Toque Grande, em São Sebastião. O impacto comprometeu o acostamento, que cedeu parcialmente, aumentando o risco de queda de veículos na ribanceira.

Por conta do incidente, o tráfego no trecho afetado passou a operar em sistema de pare e siga, com lentidão e atenção redobrada para os motoristas. Equipes do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) estão no local realizando vistorias técnicas, sinalizando a área e avaliando os danos estruturais.