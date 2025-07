Homem surta em São José, quebra tudo com barra de ferro e é preso

Um homem surtou em São José dos Campos e causou destruição em série no bairro Alto da Ponte, na quarta-feira (2). O autor, de 44 anos, armado com uma barra de ferro, quebrou vidros de ponto de ônibus, danificou dois carros, destruiu objetos em uma ótica e causou danos em uma escola estadual antes de ser preso pela Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, ele quebrou três vidros temperados de ponto de ônibus (R$ 1.500 de prejuízo), o vidro traseiro e amassou a parte traseira de um Renault Sandero branco, a lanterna traseira e lateral de um Chevrolet Spin cinza, mesa, duas cadeiras e um aparelho de acuidade visual em uma ótica e uma lixeira e vidro do guichê da Escola Estadual Francisco João Leme.