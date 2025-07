Amigos e familiares cobram por justiça no caso Mariana em Taubaté

Nesta semana, completou 20 dias desde a morte trágica de Mariana da Costa Nascimento, 28 anos, em Taubaté. A morte abalou familiares e amigos. Muito querida por todos à sua volta, Mariana era conhecida por sua alegria contagiante, sua risada, sua paixão pela dança e sua força como mãe, amiga e mulher batalhadora.

Com palavras emocionadas, amigos prestaram homenagem à jovem, ressaltando seu coração bondoso, seu amor pela vida e sua lealdade. Os últimos dias foram de lembranças nas redes sociais, onde o pedido por justiça é repetido com intensidade.