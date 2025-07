Jovem fica bêbada e mata filho recém-nascido sufocado ao dormir

Uma jovem de 19 anos matou o filho recém-nascido, de apenas dois meses, por sufocamento enquanto dormia. De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, Beatriz da Silva havia saído de casa na noite anterior com a criança e consumido bebida alcoólica em excesso.

Ao retornar para sua residência e acordar, ela percebeu que o bebê, Anthony Dominc, estava sem vida. O caso acabou em prisão em flagrante, efetuada na terça-feira (1º).