Vídeo mostra destruição de carro de Diogo Jota, morto em acidente

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Um vídeo gravado no km 65 da rodovia A-52, em Sanabria, mostra o carro do jogador Diogo Jota completamente destruído após o acidente que tirou a vida dele e de seu irmão, André, nesta quinta-feira (3).

O atacante português Diogo Jota, de 28 anos era jogador do Liverpool e da seleção portuguesa. Segundo as primeiras informações, ele e o irmão viajavam para a Inglaterra, onde Jota começaria a preparação para a temporada do Liverpool.

Ainda de acordo com informações preliminares, a Lamborghini do jogador teve um pneu furado quando ultrapassava outro veículo, perdeu o controle e saiu da pista. O veículo incendiou-se em seguida. O serviço de resgate foi acionado por testemunhas, mas já encontrou os dois irmãos sem vida.

Diogo Jota tinha se casado no dia 22 de junho com sua noiva, Rute Cardoso, com quem tinha três filhos, de 4 anos, 2 anos e sete meses.