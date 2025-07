Moradora de rua é detida após agredir funcionária de limpeza

Uma mulher em situação de rua foi detida após agredir a pauladas uma funcionária de limpeza na praça João Vieira dos Santos, em Aparecida, na manhã desta última quarta-feira (2).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, de 56 anos, fazia a varrição na praça, quando foi surpreendida por uma moradora em situação de rua, de 50 anos, que a atacou com dois pedaços de cabo de vassoura, desferindo golpes no pescoço. Testemunhas acionaram a Guarda Municipal informando que a autora estava alterada e ameaçava matar a vítima.